“மோடி உரக்க பேசினா அமெரிக்காவே கேட்கும்” 2009ல் மட்டும் அவர் இருந்திருந்தா?அட்டாக் மோடில் அண்ணாமலை !

சென்னை : மோடி உரக்கப் பேசினால் அமெரிக்காவே கேட்கும் எனவும், இலங்கையில் போர் உச்சக் கட்டத்தில் இருக்கும்போது நரேந்திர மோடி பிரதமராக இருந்திருந்தால் தமிழர்கள் யாரும் இறந்திருக்க மாட்டார்கள் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

சென்னை தியாகராயர் நகரில், இலங்கை இறுதி கட்ட போரின் போது நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலை நினைவேந்தல் கருத்தரங்கு சனிக்கிழமை மாலை நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியை பல முக்கிய அரசியல் கட்சியினர், அமைப்பினர் புறக்கணித்த நிலையில் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, பழ நெடுமாறன் மற்றும் பல தமிழ் தேசியப் பற்றாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது இனப்படுகொலையில் உயிரிழந்த மக்களுக்கு மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that the US will listen to Modi if he speaks loudly and that if Narendra Modi had been the Prime Minister at the height of the war in Sri Lanka, no Tamils would have died.