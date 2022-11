சீறி வருமா காளைகள்..திறக்குமா வாடி வாசல்? தடை கேட்கும் ‘பீட்டா’! முதல்வர் ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை!

Chennai

சென்னை : ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கான அனுமதியை ரத்து செய்யக்கோரி பீட்டா உள்ளிட்ட 15 அமைப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு செய்துள்ள நிலையில், தமிழக அரசின் சார்பாக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து முதல்வர் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெறுகிறது.

தமிழகத்தின் பாரம்பரியமும், பழம்பெருமையும் வாய்ந்த ஜல்லிக்கட்டு எனும் வீர விளையாட்டிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டபோது, ஒட்டு மொத்தத் தமிழக மக்களும் பொங்கியெழுந்து வீதிக்கு வந்து போராட்டினர்.

தன்னெழுச்சியாக நடந்த இப்போராட்டங்களின் விளைவாக தடை தகர்க்கப்பட்டது. மீண்டும் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது. தை மாதம் பிறக்கப் போகிறது என்றாலே பொங்கல் திருநாளும், ஜல்லிக்கட்டும்தான் தமிழக மக்களின் நினைவுக்கு வரும்.

ஜல்லிக்கட்டு: தமிழக அரசுக்கு எதிரான வழக்கை விரைவாக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றத்தில் பீட்டா வலியுறுத்தல்!

While 15 organizations including Beta have petitioned the Supreme Court to cancel the permission for the Jallikattu competition, a consultation is being held under the leadership of the Chief Minister regarding the steps to be taken on behalf of the Tamil Nadu government.