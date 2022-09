கேரளா புறப்பட்டார் மு.க ஸ்டாலின்..முல்லைப் பெரியாறு பிரச்சினை குறித்து பினராயி விஜயனுடன் பேசுகிறார்

Chennai

சென்னை: தென்மாநிலங்களில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக நாளை கேரளாவில் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கேரளா புறப்பட்டு சென்றார். அங்கு தற்போது கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனை சந்தித்து பேச உள்ளார்.

மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் சார்பில் ஆண்டுதோறும் தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடந்து வருகிறது.

இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலுங்கானா, புதுச்சேரியில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக இந்த தென்மண்டல கவுன்சில் கூட்டம் நடைபெறுகிறது.

English summary

A Southern Regional Council meeting will be held in Kerala tomorrow to discuss various issues prevailing in southern states. Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin is going to Kerala today to participate in this meeting.