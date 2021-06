இஎம்ஐ கால அவகாசம்.. ஸ்டாலின் எடுத்த சூப்பர் முயற்சி.. 12 மாநில முதல்வர்களுக்கு அவசர கடிதம்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சிறிய கடன் வாங்கியவர்களுக்கு 6 மாத காலத்திற்கு 'இ.எம்.ஐ' கால அவகாசம் கேட்டு மத்திய அரசை வலியுறுத்த வேண்டும் என 12 மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதி உள்ளார். தடுப்பூசி விவகாரத்தில் ஒற்றுமையுடன் வலியுறுத்தியதால் மத்திய அரசு தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டதாகவும், இதேபோல் கடன் தவணை விவகாரத்திலும் வலியுறுத்த வேண்டும் என்று கூறியுள்ளார்.

நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநிலங்களில் கொரோனா பெருந்தொற்றால் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் மக்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் வீடுகளில் முடங்கி உள்ளனர். வேலைக்கு செல்லாத காரணத்தால் வருமானம் இன்றி குடும்பம் நடத்த முடியாமல் தவிக்கிறார்கள்.

இத்துடன் மாதம் பிறந்த உடன் வரும் இஎம்ஐகளை எப்படி கட்டுவது என்று தெரியாமல் விழிக்கிறார்கள். ஆனால் மத்திய அரசு இதுவரை எந்த அறிவிப்பும் வெளியிடவில்லை.

English summary

Tamil nadu chief minister MK Stalin has written to 12 state chief ministers asking them to urge the central government to allow an EMI of 6 months.