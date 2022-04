பாஜகவை எதிர்க்க “இது” மிக முக்கியம்..தேசிய அரசியலில் திமுக மிக முக்கியமானது..முதல்வர் ஸ்டாலின் பளிச்

Chennai

oi-Rajkumar R

டெல்லி : காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் மற்றும் மாநிலக் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து பாஜகவை எதிர்த்துப் போராட வேண்டும் எனவும், தமிழகத்தில் திமுகவுடன் இருப்பது போல் அகில இந்திய அளவில் கட்சிகளுடன் கொள்கை ரீதியான நட்புறவை காங்கிரஸ் வளர்க்க வேண்டும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

டெல்லியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இரண்டாவது நாளாக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டுள்ளார்.

பின்னர் தலைநகர் டெல்லியில் வினோத்நகரில் உள்ள அரசு மாதிரி பள்ளியை பார்வையிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலினை, டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் துணை முதல்வர் மணீஷ் சிசோடியா ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that the Congress Left and the state parties should unite to fight the BJP and that the Congress should develop policy alliances with the parties at the All India level as it has with the DMK in Tamil Nadu.