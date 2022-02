இன்னும் இரண்டு நாளில் ”நல்ல செய்தி”..முதல்வர் வைத்த ட்விஸ்ட்.. ஒரு வேலை இந்த அறிவிப்பாக இருக்குமோ?

Chennai

சென்னை : சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் மக்களுக்கான நல்ல திட்டம் குறித்து அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் என விரும்பியதாகவும், ஆனால் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் காரணமாக அறிவிக்க முடியவில்லை இரண்டு நாட்களில் மக்களுக்கான நல்ல செய்தியை வெளியிடுவேன் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

சென்னை நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் தென்னிந்திய புத்தக விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பதிப்பாளர்கள் சங்கமான "பபாசி" சார்பில் வருடம் தோறும் புத்தகக் கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டு நாற்பத்தி ஐந்தாவது புத்தக கண்காட்சியில் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று நேரில் தொடங்கி வைத்து சிறப்புரையாற்றினார்.

