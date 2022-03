சொந்த ஊர் திரும்பிய தமிழக மாணவர்கள்..பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்ற முதல்வர் கனிவுடன் நலம் விசாரித்தார்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : உக்ரைன் நாட்டில் போர் காரணமாக சிக்கியிருந்த தமிழக மாணவர்களின் கடைசி குழு தமிழகம் திரும்பிய நிலையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் மாணவர்களை பூங்கொத்து கொடுத்து தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்றார்.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து இரண்டு வாரங்களுக்கும் மேல் கடந்துள்ள நிலையில் நிலையில் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேறி வருகின்றனர்.

தலைநகரான கீவ் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ் நகரின் பக்கம் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடங்கப்பட்டு, போர் மூர்க்கமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, welcomed the students at the Chennai Airport with a bouquet of flowers as the last group of Tamil Nadu students stranded due to the war in Ukraine returned to Tamil Nadu.