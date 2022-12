4,000 ஏக்கரை தனியாருக்கு தாரை வார்க்க மும்முரம்! தமிழகம் ஓரணியில் திரளும்! காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சேலம் உருக்காலையைத் தனியாருக்கு தாரை வார்க்க வேண்டும் என்பதில் மத்திய அரசு மும்முரம் காட்டுவதாகவும் இது மட்டும் நடந்தால் தமிழகம் ஓரணியில் திரண்டு போராடும் எனவும் தமிழக காங்கிரஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

ஆந்திராவுக்குச் செல்லவிருந்த இரும்பு உருக்கு ஆலையை அன்றைய பிரதமர் லால் பகதூர் சாஸ்திரியிடம் அழுத்தம் கொடுத்து சேலத்தில் தொடங்க வைத்தவர் காமராஜர் என தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

தமிழ்நாட்டு அடையாளம் விற்பனைக்கு.. சேலம் இரும்பு ஆலைக்கு மத்திய அரசு “டார்கெட்” -அன்புமணி எதிர்ப்பு

English summary

Tamil Nadu Congress has warned that the central government is busy selling the Salem Smelter to the private sector and that if this happens, Tamil Nadu will unite and fight.