அத்துமீறும் அரசுபள்ளி மாணவர்கள்! நம் கையை நாமே வெட்டுவது போல்உள்ளது! எச்சரித்த டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

சென்னை : அரசுப்பள்ளிகளில் ஆசிரியரை தாக்க முற்படுவது, அங்கிருக்கும் பொருட்களை உடைப்பது போன்ற செயல்களை மாணவர்கள் ஈடுபடுவது சட்டப்படி குற்றம் எனவும் இது போன்ற செயல்கள் இனிமேல் நடக்கக்கூடாது என தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியரிடம் அத்துமீறும் சம்பவங்கள் தற்போது வீடியோவாக வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்கள் இடையே ஏற்படுத்தி உள்ளது.

மேலும் சக மாணவர்களை வகுப்பறைக்குள் அடித்து துன்புறுத்தும் நிகழ்வுகளும் அரங்கேறி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் மாணவர்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவது சட்டப்படி குற்றம் என தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கும் வகையில் பேசியுள்ளார்

Tamil Nadu DGP sylendra babu has warned that it is a crime under the law for students to attack teachers in government schools and break into school premises and that such acts should not happen again.