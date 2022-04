ஹையோ.. தமிழ்நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவு.. நேற்று ஒரே நாளில் செலவிடப்பட்ட 17,370 மெகாவாட் மின்சாரம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நேற்று ஒரே நாளில் 17,370 மெகாவாட் மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும், இதற்கு முன்பு மார்ச் மாதத்தில் அதிகபட்சமாக 17,196 மெகாவாட் மின்சாரம் பயன்படுத்தப்பட்டது என தமிழக மின்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2 நாட்களாக தலைதூக்கியுள்ள மின் வெட்டு பிரச்சனையால், பொதுமக்கள் மிகவும் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகினர்.

இரவு நேரங்களில் தூங்க கூட முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்ட நிலையில், மத்திய அரசின் மின் தொகுப்பில் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய மின்சாரம் கிடைக்காததால் இந்த நிலை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has said that 17,370 MW of electricity was consumed in a single day in Tamil Nadu yesterday, up from a maximum of 17,196 MW in March.