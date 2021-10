கொத்து கொத்தாக கொரோனா கேஸ், லாக்டவுன் போட்ட நாடுகள்.. தமிழகத்தில் நர்சரி பள்ளிகள் திறப்பு ரத்து ஏன்?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: உலகம் முழுக்க கொரோனா பரவல் அதிகரித்து பல நாடுகளும் லாக்டவுனை நோக்கி ஓடும் நிலையில்தான், தமிழகத்தில் நர்சரி மற்றும் மழலை பள்ளிகள் திறப்பு முடிவை கைவிட்டுள்ளது தமிழக அரசு.

தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும், கொரோனா தொற்று குறைந்து வருவதால் கடந்த செப்டம்பர் 1ம் தேதி முதல் 9 மதுல் 12ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நேரடி வகுப்புகள் துவங்கியது.

ஊரடங்கில் மேலும் தளர்வுகளை அரசு அறிவித்து, நவம்பர் 1ம் தேதி முதல் எல்.கே.ஜி. யு.கே.ஜி. போன்ற நர்சரி பள்ளிகளையும் ப்ளே ஸ்கூல் என்ற மழலையர் பள்ளிகளையும், 1 முதல் 8 ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கும் நேரடி வகுப்புகளை நடத்த அனுமதி அளித்தது. வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தன.

மழலையர், நர்சரி பள்ளிகள் நவ.1ல் திறக்கப்படாது - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு

English summary

Tamil nadu nursery school reopening: The government of Tamil Nadu has abandoned the decision to open nursery and kindergartens in Tamil Nadu (தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது) as the spread of corona around the world is increasing and many countries are moving towards Lockdown.