சூப்பர்.. 100% வரிச்சலுகை.. பேட்டரி வாகனங்கள் வாங்க சூப்பர் வாய்ப்பு.. குட்நியூஸ் சொன்ன தமிழக அரசு

சென்னை: தமிழ்நாடு மின்சார வாகன கொள்கை 2019க்கு இணங்க பேட்டரி வாகனங்களுக்கு 100 சதவீத வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்மூலம் 20223 ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் 2025 31ம் ஆண்டு வரை 100 சதவீதம் வரிச்சலுகை வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு குட்நியூஸ் கூறி உள்ளது.

இந்தியாவில் பேட்டரி வாகனங்களை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, பெட்ரோல், டீசல் எரிபொருள் விலை உயர்வு உள்ளிட்டவற்றால் மக்கள் மாற்று வழி வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என மத்திய அரசு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வருகிறது.

மேலும் நாட்டில் பேட்டரி வாகனங்களை வாங்குபவர்களுக்கு வரிச்சலுகையையும் மத்திய அரசு வழங்கியது. அதன்படி தற்போது நாட்டில் பேட்டரி வாகனங்கள் வாங்குவோருக்கு 50 சதவீதம் வரிச்சலுகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

காலாவதியானது தமிழக அரசின் கொள்கை- தமிழகத்தில் மின்சார வாகன விலை 15% உயருகிறது!

