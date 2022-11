உறவினர் வீட்டில் வாடும் மாணவி பிரியாவின் குடும்பம்.. புதிதாக வீடு வழங்க தமிழக அரசு தீவிர நடவடிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் மூட்டு அறுவை சிகிச்சை செய்து கால் அகற்றப்பட்ட 17 வயது நிரம்பிய கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா நேற்று இறந்த நிலையில் அவரது குடும்பத்துக்கு தமிழக அரசு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் மூலம் வீடு ஒதுக்குவதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை வியாசர் பாடியை சேர்ந்தவர் ரவிக்குமார். இவரது மகள் பிரியா (வயது 17). ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பிரியா தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்தார்.

இவர் கால்பந்து விளையாட்டில் ஆர்வம் கொண்டு திறமையாக விளையாடி வந்தார். மாவட்ட மற்றும் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் அவர் பங்கேற்று வந்தார்.

கால்பந்து வீராங்கனை பிரியா மரணம்.. தண்டனை, இழப்பீட்டால் ஈடு செய்ய முடியாது - கே.பாலகிருஷ்ணன்

English summary

After the death of 17-year-old football player Priya, whose leg was amputated in Chennai yesterday, the Tamil Nadu Government's Urban Habitat Development Board has started allotting a house to her family.