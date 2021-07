அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ஆளுநரிடம் பாமக அளித்த ஊழல் புகார்.. ஹைகோர்டில் தமிழக அரசு பதில்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது ஆளுனரிடம் பாமக அளித்த ஊழல் புகாரில் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் விளக்கத்தை பெற்று சட்டத்திற்குட்பட்டு உரிய நடவடில்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

பாமக தலைவர் ஜி.கே.மணி, 2015ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்த வழக்கு மனுவில், அதிமுக ஆட்சியில் முதல்வராக இருந்த ஜெ.ஜெயலலிதா, ஒ.பன்னிர்செல்வம் ஆகியோரின் அமைசரவையில் இடம்பெற்றிருந்த அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஆளுனராக இருந்த ரோசையாவிடம் ஊழல் புகார் அளித்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அந்த புகாரில் 2011ஆம் ஆண்டு முதல்வராக ஜெயலலிதா பொறுப்பேற்றது முதலே அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் தலைவிரித்தாடுவதாகவும், முதல்வர், அமைச்சர்கள், மூத்த அதிகாரிகள் என பாகுபாடு இல்லாமல் ஊழல் நடவடிக்கை ஈடுபட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தார். .

English summary

Tamil Nadu Government's reply in the High Court, Appropriate action will be taken as per the law after obtaining the explanation of the concerned departments over Corruption complaint lodged by pmk against former AIADMK ministers to the Governor.