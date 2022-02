நீட் விலக்கு மசோதாவை திருப்பியனுப்பிய நிலையில்.. தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 3 நாள் டெல்லி பயணம்

Chennai

சென்னை: தமிழக ஆளுநரை மத்திய அரசு திரும்பப்பெற வேண்டும் என கோரிக்கை வலுத்து வரும் நிலையில் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி 3 நாள் பயணமாக டெல்லி செல்கிறார். தமிழக ஆளுநரின் திடீர் டெல்லி பயணம் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்த்து தெரிவித்து வருகிறது.

English summary

Governor RN Ravi is leaving for Delhi on a three-day visit amid growing demand for the withdrawal of the Governor of Tamil Nadu by the Central Government. The sudden visit of the Governor of Tamil Nadu to Delhi has raised various questions