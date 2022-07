கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் எதிரொலி? உளவுத்துறை ஐஜி ஆசியம்மாள் மாற்றம்! புதிய ஐஜியாக செந்தில்வேலன் ஐபிஎஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி மர்ம மரண விவகாரம் தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் பேசுபொருளாக மாறிய நிலையில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.இந்நிலையில் உளவுத்துறை ஐ.ஜி. ஆசியம்மாள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டு அமலாக்கத்துறை ஐ.ஜியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளதோடு, மேலும் 10 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அருகே சின்னசேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது தொடர்பாக அங்கு வன்முறை வெடித்தது.

பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவியின் உறவினர்கள் பள்ளியில் அத்துமீறி நுழைந்து பொருட்களை சூறையாடினர். மேலும் பள்ளியின் வாகனத்தை தீயிட்டு எரித்தனர்.

English summary

