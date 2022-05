ஒரு வருடத்தில் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளது! போலீசார் மன அழுத்தத்தை குறைக்க யோகா - டிஜிபி சைலேந்திர பாபு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளது எனவும், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டில் 80 கொலை சம்பவங்கள் குறைந்து உள்ளது என தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற ஓராண்டுகள் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்து உள்ளதாகவும், பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற நிலை நிலவி வருவதோடு, ரவுடிகள் சுற்றுலா செல்வது போல வலம் வருவதாக தமிழக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம்சாட்டினார்.

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கடந்த ஒரு ஆண்டில் குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளது எனவும், கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு என்பது கொலை சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளன தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார்..

English summary

