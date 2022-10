மதச்சார்பற்ற தலைவர்! முலாயம் சிங் மறைவிற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உட்பட தமிழக தலைவர்கள் இரங்கல்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சரும், சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவருமான முலாயம் சிங் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக இன்று உயிரிழந்தார்.

சமாஜ்வாதி கட்சி தொடங்குவதற்கு முன்னரே அம்மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவர் முலாயம் சிங். தற்போது அவரது மறைவுக்கு பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் அவரது மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Former Uttar Pradesh Chief Minister and Samajwadi Party leader Mulayam Singh passed away today due to poor health. Mulayam Singh was the chief minister of the state before the Samajwadi Party started. Now various political leaders are mourning his death. Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin also condoled his death.