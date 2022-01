நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் - நாகர்கோவில் மாநகராட்சியை கேட்கும் பாஜக..கொடுக்குமா அதிமுக.. ஆலோசனை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சியினர் வெற்றிக்கான வியூகங்களை வகுக்க ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலைத் தலைமையில் அக்கட்சியினர் வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் குறித்து ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் 649 நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாக நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று தொடங்கியுள்ளது. பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு தாக்கல் செய்யலாம். பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனை நடைபெறும். பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி வேட்புமனுக்களை திரும்ப பெற கடைசி நாளாகும்.

உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும். மார்ச் 4ஆம் தேதி, மேயர், துணை மேயர், நகராட்சி தலைவர், துணைத்தலைவர்களுக்கான மறைமுக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

Tamil nadu local body election 2022: (நகர்புற உள்ளாட்சித்தேர்தல் பாஜக ஆலோசனை). With the filing of nominations for the urban local elections starting today, political parties are engaged in consultations to devise strategies for victory. The party, led by BJP state president Annamalai, is deliberating on places that are likely to win.