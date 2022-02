அட "சூட்சமம்" இதுதானா.. அத்தனை பேரூராட்சிகளை பாஜக கைப்பற்றியது எப்படி தெரியுமா? இனிமேதான் சிக்கலே!

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியாகின. தமிழ்நாட்டில் 21 மாநகராட்சிகளையும் கைப்பற்றி திமுக அசத்தி உள்ளது.

அதேபோல் 80 சதவிகித நகராட்சி வார்டுகளை கைப்பற்றி உள்ளது. ஊரக உள்ளாட்சியிலும் திமுகதான் பெரும்பான்மை இடங்களை வென்றுள்ளது. இந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டது.

இந்த நிலையில் எதிர்பார்த்ததை விட கொஞ்சம் கூடுதலான இடங்களை அக்கட்சி பெற்றுள்ளது. அதோடு சில இடங்களில் வார்டுகளையும் வென்று சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

English summary

Tamil Nadu local body election results: BJP won more numbers of seats in Kanyakumari and very less in rest of the state.