”மீண்டும் முககவசம்”ஆட்சியர்களுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு! கவனமா இருக்கனும்! ராதாகிருஷ்ணன் எச்சரிக்கை

சென்னை : மகாராஷ்டிரம், உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் மீண்டும் கொரோனா அதிகரித்து வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என தமிழக மருத்துவத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் மாவட்ட ஆட்சியர்களை அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தமிழக மருத்துவத்துறை சார்பில் தமிழகத்தில் தினமும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை, உயிரிழந்தவர்கள், கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் உள்ளிட்ட விவரங்கள் குறித்து தினமும் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி, கடந்த ஜனவரி மாத இறுதியில் மிக உச்சத்தில் இருந்த பாதிப்பு அடுத்தடுத்த நாட்களில் சரிவைச் சந்திக்கத் தொடங்கி நாளொன்றுக்கு 20 முதல் 25க்குள் என்ற அளவிலேயே இருந்தது.

As corona is on the rise again in states including Maharashtra and Uttar Pradesh, Tamil Nadu Medical Secretary Radhakrishnan has advised district collectors to intensify corona prevention and monitoring activities in all districts in Tamil Nadu.