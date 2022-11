ஆதார் இல்லாததால்.. கர்நாடகாவில் இரட்டை குழந்தையோடு தமிழக கர்ப்பிணி பலி: அண்ணாமலை ஆவேசம்!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கர்நாடகாவில் தமிழக கர்ப்பிணி இரட்டை குழந்தையுடன் பலியான சம்பவம் மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது என்றும், இதற்கு காரணமானவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் கே. அண்ணாமலை ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் கஸ்தூரி (வயது 30). இவர் கர்நாடகா மாநிலம் துமகூருவில் உள்ள குடிசைப் பகுதியில் வசித்து வந்தார்.

நிறைமாத கர்ப்பிணியாக இருந்த கஸ்தூரிக்கு கடந்த புதன்கிழமை பிரசவ வலி ஏற்பட்டது.

கேரளாவில் காய்ச்சலுக்கு மருத்துவமனை வந்த சிறுமிக்கு பாத்ரூமில் பிரசவ வலி.. ஆண் குழந்தை பிறப்பு

English summary

Tamil Nadu BJP leader K said that the incident of Tamil Nadu's pregnancy with twins in Karnataka is very sad and strict action should be taken against those responsible. Annamalai posted a tweet.