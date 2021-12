உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்பது தமிழர்களின் விருப்பம்.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் சொல்கிறார்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தி.மு.க தலைவரும், தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினும் மகனுமான உதயநிதி ஸ்டாலின் சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதி எம்.எல்.ஏ.வாக உள்ளார். தேர்தலுக்கு முன்பே தீவிர பிரசாரம் மூலம் தமிழக மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்த உதயநிதி ஸ்டாலின் அமோக வெற்றி பெற்றார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்.எல்.ஏ.வாக பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்தது. ஆனால் அவருக்கு அமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்படவில்லை.

English summary

Tamil people want udhayanidhi stalin to be their minister says Anbil Mahesh Poyyamozhi It is not only ministers who want Udayanidhi Stalin to be a minister; that it is the choice of all Tamils amil Nadu says tamilnatu tamilnatu nadu education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi