தமிழகத்தில்.. தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் குறைந்தாலும்.. விடாமல் உயரும் பலி எண்ணிக்கை.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா கேஸ்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்தாலும், இன்னும் கொரோனா மரணங்கள் குறையவில்லை. தொடர்ந்து கொரோனா மரணங்கள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது.

தமிழகத்தில் நேற்று 34285 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டது. தமிழகத்தில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 306652 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தமிழகத்தில் மொத்தமாக இதுவரை 1911496 பேருக்கு கொரோனா ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் ஏற்பட்ட கொரோனா கேஸ்களை விட இது கொஞ்சம் குறைவாகும். கொரோனா கிராப் லேசாக சரிகிறது என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

English summary

Tamilnadu: Daily death are increaing even though Covid 18 new cases are going down. Last week cases are the reason for high number deaths.