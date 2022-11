அரசு பள்ளி மாணவர்களை துபாய் அழைத்து சென்று.. வரலாறு படைத்த பள்ளிக் கல்வித்துறை.. விஐபி போல கவனிப்பு!

Chennai

சென்னை: இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை வெளிநாட்டுக்கு கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் சென்று புதிய வரலாற்றை படைத்திருக்கிறது தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை.

திருச்சி: அரசு பள்ளி மாணவர்கள் துபாய் பயணம்!

ஆரம்பத்தில் மாணவர்களை வெளிநாட்டுக்கு அழைத்துச் செல்வதெல்லாம் சாத்தியமா என் அதிகாரிகள் யோசித்த நிலையில், முடியும் என ஊக்கமளித்து அதை நிகழ்த்தியும் காட்டியிருக்கிறார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

இதன் மூலம் தன்னை பற்றிய துறை ரீதியிலான விமர்சனங்களை தூள் தூளாக ஆக்கியிருக்கிறார் அவர்.

For the first time in India, the Tamil Nadu School Education Department has created a new history by taking government school students abroad on an educational tour.