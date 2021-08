ஆன்லைன் ரம்மி வழக்கு: ஹைகோர்ட்டில் தி.மு.க அரசு சரியாக வாதாடவில்லை.. சி.வி.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆன்லைன் ரம்மி தொடர்பான வழக்கு கடந்த 2 மாதங்களாக உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்தபோது தி.மு.க அரசு உள்நோக்கத்தோடு சரியான முறையில் வாதாடவில்லை என்று அ.தி.மு.க முன்னாள் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தடையாணை பெற்று தமிழக இளைஞர்களின் வாழ்வினைக் காக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறி இருப்பதாவது:-

கடந்த 25 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் காரணமாக, இன்றைய உலகம் கணினியில் தொடங்கி கைப்பேசி வடிவில் மனிதனின் உள்ளங்கைக்குள் சுருங்கிவிட்டது.நாட்டில் உள்ள மாணவச் செல்வங்கள், இளைய சமுதாயத்தினர் தங்களது படிப்பு, அறிவு, வாழ்வின் முன்னேற்றத்துக்கு இந்த விஞ்ஞானப் புரட்சியினைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

பரோட்டா மாதிரி போட்டுப் பிசைந்த ஹேமா.. செம ஆட்டம்.. கலாய்த்துத் தள்ளும் ஃபேன்ஸ்!

English summary

Former ADMK law minister CV Shanmugam has accused the DMK government of not properly arguing with intent when the case related to online rummy took place in the high court for the past 2 months