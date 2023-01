"மார்ச் 8" மகளிர் தினத்தன்று குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 அறிவிப்பு? தமிழக அரசின் பலே திட்டம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் மாதந்தோறும் குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் குறித்த அறிவிப்பை மார்ச் 8ம் தேதி வெளியிட தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அண்மையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டம் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாகவும், விரைவில் கணக்கெடுப்பு பணிகளை முடிக்க முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியமைத்ததில் இருந்து தேர்தலின் போது கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் ஏராளமானவை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தாலும், குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 வழங்கும் வாக்குறுதி எப்போது நிறைவேற்றப்படும் என்ற கேள்வியே மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.

ஆட்சியமைத்து 19 மாதங்கள் கடந்தும் குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1,000 வழங்கும் வாக்குறுதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகாததால், எதிர்க்கட்சிகளும் அந்த வாக்குறுதியை முன்வைத்தே தமிழக அரசை விமர்சித்து வருகின்றனர்.

Sources said that the Government of Tamil Nadu is planning to Launch on March 8 about the Women's Rights Scheme, which provides Rs.1000 per month to women in Tamil Nadu.