3 குடும்பங்கள்.. தமிழ்நாடே அவர்கள் “கண்டிரோல்”.. தாமரை மலரும்! சென்னையில் மத்திய அமைச்சர் பேச்சு

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் குடும்ப ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்றும் பாஜக குடும்ப ஆட்சி செய்திடும் கட்சி இல்லை எனவும், தாமரை இங்கு மலரும் எனவும் சென்னையில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

சென்னை வந்துள்ள மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மத்திய அரசு சார்ந்த நிகழ்வுகள், பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்ந்த பல நிகழ்வுகளில் கலந்துகொண்டு வருகிறார்.

சென்னை மடிப்பாக்கத்தில் மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்களை வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கலந்துகொண்டார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "வளர்ச்சிக்கான பணிகளை உடனே தொடங்க வேண்டும். நாம் இழப்பதற்கு இங்கு எதுவும் இல்லை. அனைத்துக்கும் இதுவே சரியான நேரம்.

English summary

Union Textiles Minister Piyush Goyal has said in Chennai that the family rule should be abolished in Tamil Nadu and BJP is not a family rule party and lotus will bloom here.