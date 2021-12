ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு எதிராக லுக் அவுட் நோட்டீஸ்.. இறுகும் பிடி.. இனி வெளிநாட்டுக்கு தப்ப முடியாது!

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: முன்னாள் அதிமுக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி வெளிநாடு தப்பி செல்வதை தடுக்க லுக் அவுட் நோட்டீஸை இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து விமான நிலையங்களுக்கும் தமிழக காவல் துறை வழங்கியுள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியில் பால்வளத் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் கே.டி. ராஜேந்திர பாலாஜி. ஆவின் நிறுவனத்தில் வேலை வாங்கித் தருவதாக பண மோசடி செய்ததாக இவர் மீது புகார் எழுந்தது.

அது போல் உதவியாளர்கள் முத்துப்பாண்டி, பாபுராஜ், பலராமன் உள்ளிட்டோர் மீதும் விருதுநகர் மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

வெவ்வேறு கார்களில் மாறி மாறி சென்று ராஜேந்திர பாலாஜி தலைமறைவு- விருதுநகர் எஸ்பி

English summary

Look out notice against Rajendra Balaji to be issued to stop him to flee away from abroad?