சென்னை மாநகராட்சியில் வி.சி.க.வுக்கு 6 வார்டுகள்; மா.கம்யூனிஸ்டுக்கு 4 வார்டுகள் ஒதுக்கிய திமுக!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் சென்னை மாநகராட்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு 6 வார்டுகளை திமுக ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. இதேபோல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு சென்னை மாநகராட்சியில் 4 வார்டுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

The DMK has allotted 6 wards to the viduthalai siruthai katchi in the Chennai municipal elections. The State Election Commission has announced that the date of urban local body elections in Tamil Nadu will be held on February 19 in a single phase