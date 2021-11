Weather: ஒரே மாதத்தில் 3வது அட்டாக்.. தமிழ்நாட்டை அடுத்தடுத்து தாக்கும் தாழ்வு பகுதி- என்ன காரணம்?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் அடுத்தடுத்து இரண்டு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் தாக்கிய நிலையில் மூன்றாவது தாழ்வுப்பகுதி வங்கக்கடலில் உருவாக்கிகொண்டு இருக்கிறது.

கைதேர்ந்த இரண்டு பாக்சர்ஸ்கள் ரிங்கில் மாறி மாறி மோதிக்கொள்ளும் போது கூட இடை இடையே பிரேக் கொடுக்கப்படும். எதிர் வீரர் மோசமாக காயம் பட்டால் டைம் அவுட் கொடுக்கப்படும். ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழையோ கொஞ்சம் கூட பிரேக்கே கொடுக்காமல் தமிழ்நாட்டை விடமால் "பன்ச்" செய்து கொண்டு இருக்கிறது.

தெளிய விட்டு தெளிய விட்டு தாக்கும் மழை...காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் 3 நாட்களுக்கு அதிகனமழை

ஆம் கொஞ்சம் துணியை காய வைக்காவது டைம் கொடுங்க பாஸ் என்று கெஞ்சும் அளவிற்கும் வடகிழக்கு பருவமழை அடுத்தடுத்து கனமழையை அளித்து இருக்கிறது. முன்பெல்லாம் ரெட் அலர்ட் என்றே செய்தியே அபூர்வமாக இருக்கும் நிலையில் இப்போதெல்லாம் ரெட் அலர்ட் செய்தியெல்லாம் தினசரி வரும் கொரோனா அப்டேட் போல.. ஓ அப்படியா என்று கடந்த செல்லும் அளவிற்கு வாடிக்கையாகிவிட்டது... தமிழ்நாட்டில் தொடர் மழை ஒரு அவல நகைச்சுவையாக மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது.

