சிறுமி தான்யாவிற்கு அடுத்த ஹேப்பி நியூஸ்.. படிப்பு செலவை அரசே ஏற்கும்- அமைச்சர் நாசர் அறிவிப்பு

சென்னை: முக சிதைவுக்கு சிகிச்சைளிக்கப்பட்ட சிறுமி டான்யாவின் படிப்பு செலவை அரசை ஏற்கும் என்று அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார். சிறுமி குடும்பத்திற்கு இலவச வீடு வழங்க பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையை அடுத்த ஆவடியை சேர்ந்த 9 வயது சிறுமி டான்யா, அரியவகை முகசிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது குறித்து செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, சிகிச்சை மேற்கொள்ள முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தார்.

அதனை தொடர்ந்து, கடந்த 23ம் தேதி சிறுமி தான்யாவுக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் முக சீரமைப்பு அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்டது. பூரண நலமடைந்த டான்யா இன்று மகிழ்ச்சியுடன் வீடு திரும்பியுள்ளார்.

English summary

Minister Nasar has said that the government will bear the education expenses of the girl Tanya, who was treated for facial disfigurement. He also said that consideration is being given to provide a free house to the girl's family.