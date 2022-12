டாஸ்மாக் கடையில் கட்டுப்பாடு தேவை! குடிநோயாளிகளை குறைக்கணும்! ராஜேஸ்வரி பிரியா தரும் புது ஐடியா!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: டாஸ்மாக் வாடிக்கையாளர்களின் ஆதார் எண்ணை டாஸ்மாக் நிர்வாகத்துடன் இணைத்து மது விற்பனையை கட்டுபடுத்த வேண்டும் என்று அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி ஏன் ஆணையிட கூடாது?என அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சித் தலைவர் ராஜேஸ்வரி பிரியா வினவியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இளம் விதவைகள் அதிகமாக உள்ளதாக 2 வருடங்களுக்கு முன்பு பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, தற்போது மது குறித்து வாய் திறந்து பேசுவதே இல்லை என சாடியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ராஜேஸ்வரி பிரியா விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம் வருமாறு;

அடிமடியிலேயே கை வைத்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள்.. அதிக ரேட்டுக்கு சேல்ஸ்.. 852 பேர் சஸ்பெண்ட்

English summary

All People's Political Party leader Rajeshwari Priya has asked why Minister Senthil Balaji should not order that the Aadhaar number of Tasmac customers should be linked with the Tasmac administration to control the sale of alcohol. Kanimozhi MP said two years ago that there are too many young widows in Tamil Nadu, now he has criticized that he does not open his mouth about alcohol.