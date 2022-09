திமுகவிற்கு எதிராக பொய்களை பரப்பி கேம் ஆடும் எதிரிகள்.. தகுந்த பாடம் புகட்டுங்கள்..ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: திமுகவிற்கு எதிராக பொய்யுரைகளை பரப்பி கேம் ஆடப்பார்க்கின்றனர். அப்படி பொய்யுரைகளை பரப்புவர்களுக்கு தகுந்த பாடம் புகட்டுங்கள் என்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் முதல்முறை திமுக ஆட்சி அமைந்துள்ளது. மக்கள் நலப் பணிகள் மட்டுமின்றி கொள்கை ரீதியாகவும் பல்வேறு விஷயங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக திமுக இளைஞரணி சார்பில் திராவிட மாடல் குறித்த பயிற்சி பாசறை கூட்டம் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் திராவிட இயக்க வரலாறு, திராவிட இயக்க தலைவர்கள், திராவிட கொள்கைகள், திராவிடத்திற்கு எதிரான சக்திகளை எப்படி எதிர்கொள்வது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

திமுக இளைஞரணியை கொள்கை ரீதியாக வலுப்படுத்தும் வகையில் இத்தகைய ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளனர். இந்த சூழலில் செப்டம்பர் மாதத்தை "திராவிட மாதம்" என்று கொண்டாட திமுக தகவல் தொழில்நுட்ப அணி முடிவு செய்தது. இதற்காக தினந்தோறும் ட்விட்டர் ஸ்பேசஸில் பல்வேறு தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு உரையாற்றி வருகின்றனர்.

English summary

DMK twitter campaign Dravida Maatham: MK Stalin Speech twitter spaces They try to spread lies against DMK and play games. Chief Minister Stalin also said that those who spread such falsehoods should be taught a lesson.