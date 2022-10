'வாரிசு அரசியல்' அண்ணன் கட்சியின் தலைவர்.. துணைப் பொதுச்செயலாளர் தங்கை.. தமிழிசை சொன்ன வார்த்தை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வாரிசு அரசியலை நோக்கி திமுக செல்வதாக மக்கள் நினைக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக தெலங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கூறியுள்ளார்.

திமுக பொதுக்குழு கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுக தலைவராக மு.க.ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். பொதுச்செயலாளராக துரைமுருகன் தேர்வுசெய்யப்பட்டார். இதனையடுத்து காலியாக இருந்த துணைப் பொதுச்செயலாளர் பதவியில் கனிமொழி நியமிக்கப்பட்டார்.

தமிழக அரசியலில் பெண் ஆளுமைகள் குறைவாக இருக்கும் சூழலில், ஆளும் கட்சியின் முக்கியமான பொறுப்புக்கு கனிமொழி உயர்ந்துள்ளதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குமரி அனந்தன் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதி! திடீர் மூச்சுத்திணறல்! பதறிப்போன தமிழிசை சவுந்தரராஜன்!

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan has said that there is a possibility that people think DMK is going towards succession politics.