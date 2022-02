கோவில் ஆக்கிரமிப்பு.. கடமை தவறிய அதிகாரிகளின் ஊதியத்தை ஏன் பிடித்தம் செய்யக்கூடாது? ஹைகோர்ட் கேள்வி

Chennai

சென்னை: அறநிலையத்துறையில் கடமையை செய்ய தவறிய அதிகாரிகளின் ஊதியத்தை ஏன் பிடித்தம்செய்யக்கூடாது என்று தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

சென்னை திரிசூலத்தில் உள்ள‌ திரிசூலநாதர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டிருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்த வழக்கு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ''ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாத அறநிலையத்துறை செயல் அலுவலரை இடமாற்றம் செய்யக்கோரியும், கடந்த 2014 முதல் அங்கு பணியில் இருந்தவர்கள் குறித்த தவல்களை ஒப்படைக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

The Chennai High Court has questioned the Tamil Nadu government as to why it should not withhold the salaries of officials who fail to do their duty in the HRNCE.