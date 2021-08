தமிழகத்தின் சிறந்த மாநகராட்சியாக தஞ்சாவூர் தேர்வு.. சிறந்த நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் எவை தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் சிறந்த மாநகராட்சியாக தஞ்சை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுதந்திர தினத்தன்று நடைபெறும் விழாவில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இதற்கான விருதுகளை வழங்குவார்.

மாநகராட்சி மட்டுமின்றி நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகள் மற்றும் சிறந்த கிராம பஞ்சாயத்துகளும் தமிழக அரசால் தேர்வு செய்யப்பட்டு இன்று அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.

பல்வேறு தகுதி காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

English summary

Thanjavur is getting chief minister award for the best corporation city of Tamil nadu. CM MK Stalin will present this award on independence Day 2021.