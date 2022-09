துப்பு துலங்கியது! சென்னையில் உயிரிழந்த மூதாட்டி உயிருடன் வந்தது எப்படி தெரியுமா? விலகிய மர்மம்!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் சென்னையில் ரயிலில் அடிப்பட்ட மூதாட்டி ஒருவர் உயிரிழந்து விட்டதாக கருதி அவரது உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர், உயிரிழந்த மூதாட்டி மீண்டும் உயிருடன் வந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணை மேற்கொண்ட காவல்துறையினர் மற்றும் ரயில்வே காவலர்கள், உடலை மாற்றி கொடுத்துவிட்டதால்தான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர்.

இதனையடுத்து தற்போது உயிரிழந்த மூதாட்டியின் உடல் அவர்களது நிஜமான உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரியின் அம்பேத்கர் நகர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சந்திரா. 72 வயதான மூதாட்டியான இவர், கணவனை இழந்த நிலையில் தனது மகனுடன் வசித்து வருகிறார். மகனும் வேலைக்கு சென்றுவிடவே, தனியாக இருக்கும் இவர் அடிக்கடி கோயிலுக்கு சென்று வந்திருக்கிறார். கோயிலுக்கு செல்வது ஒரு வழக்கமாகவே இவருக்கு இருந்துள்ளது. இதே போல சம்பவம் நடந்த நேற்று சந்திரா சிங்கப்பெருமாள் பகுதியில் உள்ள கோயிலுக்கு சென்றுள்ளார்.

A few days ago, an old lady who was hit by a train in Chennai came back alive after her body was presumed dead and was buried. The police and railway guards, who conducted a thorough investigation into the incident, said that the incident took place because the body had been transferred. After this, the dead old woman's body has been handed over to her real relatives.