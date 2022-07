கள்ளக்குறிச்சியில் களமிறங்கிய சிபிசிஐடி! 3 முறை விழுந்த ‘மாணவியின் டம்மி’! ஹாஸ்டல் அறையில் தேடுதல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சியில் தனியார் பள்ளியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த மாணவி தங்கியிருந்த பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள விடுதிக்குச் சென்ற சிபிசிஐடி போலீசார், மாணவியை போன்ற உருவ பொம்மையை தயார் செய்து மாடியில் இருந்து கீழே ஆய்வு நடத்தினர்.

கள்ளக்குறிச்சியில் பிளஸ் 2 மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில், தனியார் பள்ளி நிர்வாகத்தின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி நடைபெற்ற போராட்டம் கலவரமாக மாறியது.

தனியார் பள்ளி மாணவியின் இறப்பு தொடர்பான போராட்டம் வன்முறையாக மாறியதால் கள்ளக்குறிச்சி தாலுகா பகுதியில் 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில், பள்ளியின் தாளாளர் ரவிக்குமார், செயலாளர் சாந்தி, முதல்வர் சிவசங்கரன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் எனவும், மாணவி மரணம் தொடர்பான வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது என தமிழக டிஜிபி சைலேந்திர பாபு கூறினார்.

கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்! வாங்க மக்களே கூடுவோம்! வதந்தி பரப்பிய ’அட்மின்’! சல்லடை போடும் சைபர் கிரைம்!

English summary

The CBCID police went to the hostel in the school premises where the girl who died mysteriously in a private school in Kallakurichi, prepared an effigy of the girl and conducted a search from the floor down.