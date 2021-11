புது சிக்கல்? அதிமுக அவைத் தலைவர் தேர்வு விவகாரம்.. ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: அதிமுக அவைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க தடை விதிக்க கோரிய வழக்கில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோர் பதிலளிக்க சென்னை மாநகர உரிமையியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2016 ம் ஆண்டு அதிமுக பொதுச்செயலாளரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான ஜெயலலிதா உடல்நலக்குறைவின் காரணமாக உயிரிழந்தார், அதன்பின் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இடைக்கால பொது செயலாளராக சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறை சென்ற நிலையில் அதிமுக அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் தலைமையில் பொதுக்குழு கூட்டம் கூட்டப்பட்டு பொது செயலாளர் பதவி நீக்கப்பட்டது.ஒருங்கிணைப்பாளர்,இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற புதிய பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டது.

வலுவடைந்தது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. இன்று இரவே தாழ்வு மண்டலமாக மாறுகிறது.. அதி கன மழைக்கு வாய்ப்பு

English summary

The Chennai Court has ordered the AIADMK co-ordinator O.Pannerselvam and co-coordinator Edappadi Palaniswami to respond in the case seeking an injunction against the election of the AIADMK Presidium Chairman as E Madhusudanan passes away.