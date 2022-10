திக்திக்..போக்குவரத்து துறை வேலை மோசடி.. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி வழக்கில் தீர்ப்பு தேதி அறிவிப்பு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி மோசடி செய்ததாக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மீது தொடரப்பட்ட வழக்குகளில் மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளிவைத்துள்ளது.

திமுக ஆட்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் மின்சாரத் துறை அமைச்சராக இருப்பவர் செந்தில் பாலாஜி. இவர் அதிமுகவில் இருந்து திமுகவில் இணைந்தார்.

முன்னதாக செந்தில்பாலாஜி கடந்த 2011-15ஆம் ஆண்டுகளில் அதிமுக ஆட்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சராக இருந்தார். அப்போது போக்குவரத்து துறையில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக சென்னை காவல் ஆணையரிடம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளித்தனர்.

பயமா.. பாஜகவுக்கா? சொன்னது சொன்னது தான்.. பந்த் நடக்கும்! செந்தில் பாலாஜிக்கு சூடாக பதிலளித்த வானதி!

English summary

The Chennai High Court has adjourned the verdict in the cases filed against Minister Senthil Balaji for fraud by claiming to get a job in the transport sector on Monday.