சந்தா கட்டுனீங்களா? பள்ளியில் இறந்த சிறுவன்.. புதைக்க இடம் தராத கிறிஸ்தவ சபைகள் .. கண்ணீருடன் தாய்.!

Chennai

சென்னை : சென்னையில் பள்ளி பேருந்து மோதி சிறுவன் பலியான நிலையில் அவனது உடலை புதைக்க கூட சென்னையில் உள்ள கிறிஸ்தவ சபைகள் இடம் தரவில்லை எனவும், அவரது தாயார் கண்ணீர் மல்க கூறியுள்ளார்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த வெற்றிவேல் என்பவரது மகன் தீக்சித், ஆழ்வார் திருநகரில் உள்ள ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெட்ரிக் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

நேற்று வழக்கம்போல், பள்ளி வேனில் பள்ளிக்கு வந்த மாணவன் வேனில் இருந்து இறங்கிய நிலையில் பள்ளி வேனை நோக்கி மீண்டும் திரும்பி வந்துள்ளார்.

பள்ளி வேன் மோதி மாணவன் பலி.. 6 கேள்விகளை கேட்டு பள்ளிக் கல்வித் துறை நோட்டீஸ்

English summary

The Christian congregations in Chennai did not give land to bury the body of the boy who was killed in a school bus collision in Chennai, his mother complains with tears