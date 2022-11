கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா ஆபிசர்? கார் ஓட்டுனருக்கு ஹெல்மெட் அபராதம்! ஆய்வாளருக்கு 1லட்சம் பைன்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் காரில் பயணித்தவருக்கு ஹெல்மெட் அணியவில்லை என அபராதம் விதித்த ஆய்வாளருக்கு ஒரு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது காவல் துறையினரிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்திய அளவில் தமிழகத்தில் தான் அதிக அளவிலான சாலை விபத்துகள் நடப்பதாக மத்திய நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம் சமீபத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் அதிர்ச்சித் தகவலை வெளியிட்டு இருந்தது.

இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் போக்குவரத்து விதிகளை கடுமையாக பின்பற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. நாள்தோறும் முக்கிய சாலை சந்திப்புகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் காவல்துறையினர் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டுவது தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்வது போன்ற விதி மீறும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு எனப்படும் உடனடி அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.

English summary

A few years ago, the inspector who fined a passenger in a car for not wearing a helmet has been fined one lakh, which has caused shock among the police department.