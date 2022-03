கைவிடப்பட்ட ஜெ.வின் நினைவில்ல திட்டம்.. தமிழக அரசிடம் வட்டியுடன் ரூ.68 கோடி டெபாசிட் ஒப்படைப்பு..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் போயஸ் இல்லத்திற்காக தமிழக அரசு செலுத்திய 68 கோடி ரூபாய் வைப்பு தொகையை நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து வட்டியுடன் மீண்டும் தமிழக அரசுக்கே அனுப்பப்பட்டது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சிகாலத்தில் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த வேதா நிலையம் இல்லத்தை அரசு நினைவு இல்லமாக மாற்றி தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது.

அதற்கு ஏதுவாக போயஸ் தோட்டம் இல்லத்தை அரசுடமையாக்குவதற்காக சென்னை பெருநகர உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் அதிமுக அரசு ரூ.68 கோடியை கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு டெபாசிட் செய்திருந்தது.

English summary

The deposit of Rs 68 crore paid by the Tamil Nadu government for the, Poes garden Illam, residence of the late Chief Minister Jayalalithaa was sent back to the Tamil Nadu government with interest following a court order.