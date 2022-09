உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பால் அரசியலில் ஓபிஎஸ் எதிர்காலம் இனி ஜீரோதான்- ஹேப்பி மோடில் ஜெயக்குமார் அட்டாக்

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு ஜூலை 11-ல் நடத்திய பொதுக்குழு செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் அரசியல் எதிர்காலம் ஜீரோதான் என சாடியிருக்கிறார் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு சென்னையில் ஜூலை 11-ந் தேதி அக்கட்சியின் பொதுக்குழுவை நடத்தியது. அந்த பொதுக்குழுவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியில் இருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் நீக்கப்பட்டார். அத்துடன் அதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

English summary

D Jayakumar Press Meet After HC Verdict: Former AIADMK Minister D.Jayakumar welcome the Madras HC Verdict on July 11th AIADMK General Council and said that 'The Future of O Panneerselvam in Politics is Zero'.