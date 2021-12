தமிழ்தாய் வாழ்த்து, தேசிய கீதத்தை பயிற்சி பெற்றவர்கள் பாட வேண்டும்.. இசைக்க கூடாது- தமிழ்நாடு அரசு

Chennai

சென்னை : அரசு விழாக்களில் இனி தமிழ்தாய் வாழ்த்து மற்றும் தேசிய கீதத்தை கருவிகளைக் கொண்டு இசைக்கக் கூடாது எனவும், பயிற்சி பெற்றவர்களைக் கொண்டு பாட வைக்க வேண்டுமென தமிழக அரசு புதிய உத்தரவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் சார்பில் நடத்தபடும் விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகள், கூட்டங்களில் தொடக்கத்தில் தமிழ்தாய் வாழ்த்தும், இறுதியில் தேசிய கீதம் பாடப்படுவது மரபாக உள்ளது. பல வருடங்களாக இந்த நடைமுறை உள்ளது. இசைக்கருவிகள், சிடி, கேசட் ஆகியவற்றில் பதிவு செய்து ஒலிப்பெருக்கிகள் மூலமும் ஒலிபரப்பப்படுவது வழக்கமாக உள்ளது.

இந்நிலையில் சில நிகழ்ச்சிகளில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து, தேசிய கீதம் ஆகியவற்றை தவறாக பாடுவது, வார்த்தைகளை உளறுவது போன்றவையும் நடைபெறுவதையும் காண முடிகிறது. இந்த நிலையில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து தேசிய கீதம் ஆகியவற்றை பதிவு செய்து ஒலிபரப்புவதால் பல நிகழ்ச்சிகளில் வெறுமனே பங்கேற்று நிற்பதாகவும், உதட்டளவில் கூட பாடுவதில்லை எனவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

