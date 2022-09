மிதக்கும் ரெஸ்டாரண்ட்! சென்னைக்கு வரப்போகும் சூப்பர் உணவகம்.. வெளிநாடுகளை மிஞ்சும்.. சூப்பர் வசதி!

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: வில்லிவாக்கத்தில் சென்னை குடிநீர் வாரியத்திற்கு சொந்தமான ஏரி ஒன்று நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்து வந்துள்ளது. இதனையடுத்து இதனை பசுமை பூங்காவாக மாற்ற திட்டமிடப்டடப்டது.

கடந்த 2019ல் அப்போதைய அதிமுக உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தொடங்கி வைத்தார். தற்போது இந்த திட்டத்தின் ஒரு பகுதி முடிவுற இருக்கிறது.

இது வரும் 2023 ஏப்ரலில் மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக திறந்து விடப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தகவல் சென்னை வாசிகளிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A lake owned by the Chennai Water Board at Villivakam has been lying unused for a long time. After this it is planned to convert it into a green park. In 2019, the then AIADMK Local Government Minister SP Velumani started it. Currently a part of this project is completed. It is expected to be opened for public use in April 2023. This information has created excitement among the residents of Chennai.