’நானும் விவசாயி’ என சொல்லாமல்.. விவசாயி மனதில் பன்னீர் தெளித்த முதல்வர்! எடப்பாடியை சீண்டிய முரசொலி!

சென்னை : 'நானும் விவசாயிதான்' என்று சொல்லிக் கொள்ளாமலேயே இதனை நிறைவேற்றிக் காட்டும் முதல்வரை மக்கள் மட்டுமல்ல, மண்ணும் வாழ்த்தும் எனவும், விவசாயிகள் மனதில் பன்னீர் தெளிக்கும் திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக முரசொலி தலையங்கம் புகழாரம் சூட்டியுள்ளது.

இது தொடர்பாக இன்று வெளியாகியுள்ள முரசொலி தலையங்கத்தில்," "விவசாயிகளை மண்ணின் மருத்துவர்கள் என்றார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர். அவரது பெயரால் மாபெரும் திட்டம் ஒன்றை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்துள்ளார்கள்.

அந்தத் திட்டமானது, தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளின் மனதில் பசுமையை வளர்க்கும் திட்டமாக இருக்கிறது. 'மகசூல் பெருக்கம் - மகிழும் விவசாயி' என்று சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக அவர் அளித்த வாக்குறுதியை ஒட்டுமொத்தமாக நிறைவேற்றும் திட்டமாக இருக்கிறது.

The Murasoli editorial praised the plan to spray water on the minds of farmers, saying that not only the people but also the soil would be blessed to be the first to do so without saying ‘I am also a farmer’.