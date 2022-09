’ஆப்ரேசன் மணி’ அப்பாடா.. நம்ம தப்பிச்சோம்! நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் ஓபிஎஸ் & கோ! ஜாலி தான் போலயே?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு மீண்டும் நெருக்கடி அளிக்கும் வரையில் அவரது ஆதரவு முன்னாள் அமைச்சர்கள், ஆதரவாளர்கள் மற்றும் முன்னாள் மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் வீட்டில் சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில் ஓபிஎஸ் தரப்பு மகிழ்ச்சியாக இருப்பதோடு இனி எடப்பாடிக்கு வீழ்ச்சி ஆரம்பம் எனக் கூறி வருகின்றனர்.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது வருவாய்க்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக புகார் எழுந்த நிலையில் ஏற்கனவே இரு முறை முன்னாள் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி இல்லம் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

இந்நிலையில் இன்று எல் இ டி விளக்கு மாற்றுவதில் முறைகேடு தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி இல்லம் மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் இல்லங்கள் என தமிழகத்தில் சுமார் 26 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

"மிஸ்டர்" வேலுமணி கைதாகிறாரா.. இதான் திமுக.. "சாணக்கியன்" ஸ்டாலின்.. ஒரே கல்லில் 1..2..3..4 மாங்காய்

English summary

Until Edappadi Palaniswami side in AIADMK is again under pressure, his support ex-ministers, supporters and ex-Medical College principal are raiding the house of the OPS side is happy and they are saying that the downfall of Edappadi has started.