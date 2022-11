ஆவின் பால்.. வணிகரீதியாக வாங்குவோருக்கே விலை உயர்கிறது! சாமானியர்களுக்கு அதே ரேட்- அமைச்சர் விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வணிக ரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் பால் விற்பனை விலை மட்டுமே உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் சா.மு.நாசர் கூறியுள்ளார். ஏழை, நடுத்தர மக்களை இந்த விலை உயர்வு பாதிக்காது என்றும் பால் அட்டைதாரர்களுக்கு விலை உயர்வு இல்லை என்றும் அமைச்சர் நாசர் கூறியுள்ளார்.

ஆவின் பால் விலை உயர்வு தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், ஆவின் பால் கொள்முதல் விலை உயர்வு குறித்த 03.11.2022 நாளிட்ட செய்தி குறிப்பினை தொடர்ந்து 05.11.2022 முதல் பசும் பால் கொள்முதல் விலை லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 32 லிருந்து ரூபாய் 35 ஆகவும் எருமை பால் லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 41 லிருந்து 44 ஆகவும் உயர்த்தி வழங்கப்படும்.

இந்த விலை உயர்வின் காரணமாக ஏற்படும் கூடுதல் செலவினத்தை ஈடு செய்ய விற்பனை விலையை உயர்த்த வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. இருப்பினும் விற்பனை விலையை பொறுத்தவரையில் நுகர்வோரின் நலன் கருதி சமன்படுத்தப்பட்ட பால் நீல நிறம் பால் பாக்கெட் மற்றும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட பால் பச்சை நிறம் பால் பாக்கெட் ஆகியவற்றின் விலையில் மாற்றம் இன்றி தற்போதைய நிலையே தொடரும்.

Minister S. M. Nasar has said that only the selling price of commercially used milk has been increased. Minister Nasar has said that this price hike will not affect the poor and middle class and there will be no price hike for milk card holders.